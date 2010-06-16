Могилев будет помогать Кернесу прокладывать дорогу в парке

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает законным решение властей Харькова о вырубке деревьев в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького для строительства дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании коллегии Главного управления МВД Украины в Харьковской области, комментируя вырубку деревьев в парке им. Горького, что вызвало массовые протесты со стороны харьковчан и столкновения на месте проведения работ.

«Решение о прокладке дороги принято властью, оно принято законно, мы должны обеспечить то, чтобы эта норма закона исполнялась», - заявил А.МОГИЛЕВ.

«Если она кому не нравится, - добавил министр, - у него есть право обратиться в суд, а пока оно действует, мы должны обеспечивать исполнение этой нормы закона. Точка. Мы не должны озираться, что кто-то считает это правильным или неправильным… Задача милиции обеспечить охрану общественного порядка».

А.МОГИЛЕВ считает, что события в парке им. Горького говорят о нестабильности общественно-политической ситуации в Украине, и они сильно преувеличены, а милицию используют в своих целях.

«Мы, увы, в настоящий момент, - сказал министр, - живем еще в период общественно-политической нестабильности, и последние события в Харькове показывают, что здесь из любого действия пытаются раздуть огромный пузырь или волдырь, и создать на почве этого оплаченные акции».

По словам министра, милицию пытаются втянуть в различные конфликты с той или иной стороны.

Как сообщал УНИАН, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева.

20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке. В результате столкновений несколько активистов были доставлены в больницу.