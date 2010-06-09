Горбаль уже не раздражает галичан?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что новый львовский губернатор Василий ГОРБАЛЬ смог достичь компромисса с львовской политической элитой и снять «идеологическую идиосинкразию галичан».

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно результатов первого месяца работы председателя Львовской облгосадминистрации В.ГОРБАЛЯ.

«В течение месяца В.ГОРБАЛЬ снял с повестки дня вопрос политического недоверия к нему со стороны местной элиты. Его активность в вопросе подготовки Евро-2012 и преодоления последствий стихийного бедствия не предоставили оппозиции в областном совете шансов для повторного инициирования вопроса о его отставке. И впредь этот вопрос перестал быть актуальным как для политической элиты, так и для рядовых граждан. Преодоление идеологической идиосинкразии для В.ГОРБАЛЯ было принципиальной задачей. После ее выполнения можно спокойно налаживать продуктивную хозяйственную работу», - оценил А.ГОЛБУЦКИЙ положение В.ГОРБАЛЯ.

При этом политолог высказал мнение, что пост львовского губернатора «крайне важен» для команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, стремящейся преодолеть имиджевое отторжение в Западной Украине и подойти к образу «Президента всех украинцев».

«Если команда ЯНУКОВИЧА в ближайшее время сможет эффективно развить свой краткосрочный львовский успех, то они вполне способны приблизиться к реализации образа «Президента всей Украины». Именно поэтому эффективная деятельность новоназначенных губернаторов в Западной Украине настолько принципиальна», - подытожил эксперт.