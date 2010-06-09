Немыря поймал Азарова на нестыковках
От какой суммы платили аванс?
Кабинет министров Украины под руководством Николая АЗАРОВА использует американскую компанию Trout Cacheris, PLLC для давления на политических оппонентов.
Об этом заявил заместитель председателя ВО «Батьківщина», экс-вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.
По его словам, компания Trout Cacheris, PLLC не способна провести аудит деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку по официальной информации посольства США в Украине не является аудиторской компанией. Г.НЕМЫРЯ утверждает, Trout Cacheris специализируется на судебных делах, не имеет репутации в мире аудиторов и не имеет в своем штате людей, которые специализируются на налоговом или бюджетном консультировании.
«Сегодня это фактически было признано Trout Cacheris, когда основатель компании Плато КАЧЕРИС заявил, что в Украине он «будет заниматься расследованием, а не аудитом». Очень показательное заявление ввиду того, что правительство Украины официально привлекло Trout Cacheris, PLLC для проведение именно аудита, о чем говорится в постановлении КМУ №334 от 5 мая 2010 года», - добавил он.
Г.НЕМЫРЯ также подчеркнул, что о непрозрачности действий власти относительно аудита свидетельствует тот факт, что как действующее правительство, так и представители Trout Cacheris, PLLC, которые уже прибыли в Украину, отказываются обнародовать стоимость услуг этого аудита, в то же время постановление Kабмину говорит, что «предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40 процентов их стоимости».
«Особенно кричащим это выглядит на фоне призывов правительства к прозрачности и борьбе с коррупцией. АЗАРОВ использует деньги бюджета, народные деньги, деньги украинских налогоплательщиков для оплаты преследования лидера оппозиции», - сказал Г.НЕМЫРЯ.
Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 гг.
Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.
Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.
Сегодня на пресс-конференции в УНИАН П.КАЧЕРИС заявил, что юридическая фирма Trout Cacheris начала расследование деятельности предыдущего украинского правительства.
«Мы не относимся предвзято ни к какому украинскому деятелю и пока не можем сказать, кому может быть предъявлено обвинение. Расследовать будем расходование государственных средств за последние 3-4 года, как я себе это представляю», - отметил юрист.
Он также настаивает на том, что это расследование, а не аудит. По его словам, целью аудита является выявление фактов нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги. Запланировано, что аудит будет продолжаться не дольше нескольких месяцев.
Справка УНИАН. Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании П.КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой Президента США Ричарда НИКСОНА, а также расследованием по делу экс-президента США Билла КЛИНТОНА, причастного к сексуальному скандалу, приведшему к импичменту Б.КЛИНТОНА.