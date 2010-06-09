Азаров сделал комплимент Семиноженко и дал ему выходной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО с 60-летием.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня перед началом заседания правительства Н.АЗАРОВ сказал: «Сегодня вице-премьеру Владимиру СЕМИНОЖЕНКО исполняется 60 лет, хотя на вид значительно меньше».

Премьер пожелал В.СЕМИНОЖЕНКО крепкого здоровья, успехов и всего самого хорошего. «Сделаем ему подарок – отпуск на один день. Да?», - спросил он согласия у членов правительства.

В.СЕМИНОЖЕНКО поблагодарил за поздравление и сказал, что он очень рад «работать в такой мощной, сильной команде».