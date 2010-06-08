Азаров еще думает: инвестиции в Украину - это парадокс, или закономерность?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что на сегодняшний день можно сделать вывод, что в Украине наступила стабильность и в страну можно вкладывать средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

«Как ни парадоксально, а может быть, и закономерно – в страну хотят прийти инвесторы, и с хорошими деньгами. Вопрос только в том, на каких условиях», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что при налаживании работы с инвесторами необходимо соблюсти баланс интересов. «Нам важно найти баланс интересов между инвестором и нашим народом. Мы заинтересованы в «длинных» деньгах, в стабильных деньгах, вкладываемых не на кредитной, а на инвестиционной основе в долгосрочные проекты модернизации нашей экономики», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер отметил, что направления модернизации четко определены в программе реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.