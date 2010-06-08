Томенко об обещанных Януковичем 50 миллионах украинцев: не смешно

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет утопией реализацию всех обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, вызывает серьезную обеспокоенность, что избирательные лозунги кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА автоматически перешли в стратегию развития государства на ближайшие десять лет. Он подчеркнул, что речь идет о, как минимум, нескольких важных вещах, среди которых, в частности, обещание попасть в двадцатку самых развитых стран мира и увеличить за десять лет население до 50 миллионов человек.

«Вполне очевидно, что такие предвыборные цели в программной деятельности были сформированы зарубежными политтехнологами, в основу подхода которых положены красивые цифры или предвыборные мифы», - отметил вице-спикер. В то же время, он подчеркнул, что, если перед выборами такой утопический капитализм, который планировали построить в Украине, воспринимался, учитывая высокую степень популизма во время избирательной кампании, то теперь такая «утопия в ранге государственной стратегии от зарубежных работников становится уже опасной».

Н.ТОМЕНКО отметил, что не знает ни одного серьезного ученого или эксперта, который бы назвал это реальным и по их убеждению, цель сделать Украину одной из двадцати экономически развитых стран является не просто неадекватной, а такой, которая вызывает скепсис и иронию наших европейских партнеров. «В действительности, как уже шутят в стране, Украина может попасть в «большую двадцатку», если на протяжении десяти лет все другие страны будут ожидать пока Украина их догонит. Ведь сегодня по базовому показателю доходов на душу населения Украина с большим отрывом отстает от первой двадцатки», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Что касается обещания В.ЯНУКОВИЧА увеличить население Украины до 50 миллионов, то такая цель, по мнению вице-спикера, уже не смешна, поскольку демографы прогнозируют, что за десять лет это будет цифра 43-44 миллиона.

Заместитель председателя ВР выразил убеждение, что для определения стратегии развития Украины в ее основу должны быть положены абсолютно реалистичные цели. «Вполне очевидно, что нужно стремиться к большому, нужно думать, как пропагандировать страну, но априори ошибочные утопические цели – это большее зло, чем адекватные реалистичные», - сказал он.