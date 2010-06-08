Винский говорит, что местные выборы стали жертвой президентских

Местные выборы, несмотря на необходимость реформы местного самоуправления, должны проходить в определенные Конституцией сроки.

Об этом заявил лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский в эфире ТРК «Эра».

«Многие политики высказываются в пользу того, что необходимо сначала изменить Конституцию и законодательство, и только потом проводить местные выборы, - сказал он. – Но нужно четко понимать, что нельзя отнимать у людей право избирать. А его отняли!».

«Я за то, чтобы менять, и Конституцию, и закон о выборах и местном самоуправлении, но я категорически против того, чтобы под это подстраивать время проведения выборов», - сказал Винский.

Он также отметил то, что процесс внесения изменений в Конституцию и законодательство может затянуться на несколько лет. «Что ж, тогда и выборы не проводить?», - риторически спросил лидер «Народной власти», прибавив, что «такая постановка вопроса абсурдна, не правильна и не логична».

Политик напомнил, что срок каденции нынешних городских и сельских председателей, а также депутатов местных советов подошел к концу. «Местные выборы, к сожалению, стали жертвой президентских выборов. 26 марта закончился срок каденции председателей городов и сел Украины и депутатов местных советов. То есть на сегодняшний день мы имеем нелегитимную с точки зрения Конституции местную власть», - подчеркнул Винский.