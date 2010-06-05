Драки возле дворца Украина удалось избежать благодаря Богу и милиции?

Правоохранительные органы не позволили представителям оппозиции проводить акции протеста непосредственно под стенами Украинского дома в Киеве 4 июня, где проходила пресс-конференция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы не допустить столкновения между сторонниками разных политических сил.

Об этом в эфире “5 канала” заявила народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО, объясняя причины запрета оппозиции провести акцию протеста.

"Правоохранители просто устроили границу между одной группой и другой, ведь понятно, что в случае слишком близкого расположения этих двух групп какие-то конфликты, в том числе и физические, могут оказаться неминуемыми", - сказала она.

Е.БОНДАРЕНКО заметила, что в данном случае надо поблагодарить милицию за то, что она выполнила одну из своих функций - профилактическую. "Никто не пострадал, никого не избили и, благодарить Бога, это не переросло в драку", - отметила депутат.

На вопрос, почему было разрешено митинговать у стен Украинского дома сторонникам Партии регионов, Е.БОНДАРЕНКО ответила, что "было разрешено митинговать и тем, и другим".

Как сообщал УНИАН, 4 июня около 200 сотрудников спецподразделений “Беркут” и “Титан” во время пресс-конференции Президента В.ЯНУКОВИЧА, которая проходила в Украинском доме, заблокировали немногочисленный митинг оппозиции возле стадиона “Динамо”. Протестующие следовали по улице Грушевского в направлении Украинского дома. В то время, когда колонна в составе около 200 человек подошла к стадиону “Динамо”, их окружили около 200 сотрудников "Беркута" и "Титану". Поскольку группа протестующих не смогла пройти дальше, они провели акцию возле стадиона, скандируя "Ганьба!" и "Брехня!". Сотрудники милиции никак не объяснили свои действия.