Левочкин и Азаров «грызутся» за торговлю оружием?

Основная интрига ста дней правительства Николая АЗАРОВА в отрасли ВПК - борьба между разными группами внутри Партии регионов за контроль над украинским государственным монополистом торговли оружием, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как известно, вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом и экспортом оружия и военной техники, формально закреплены за вице-премьером Владимиром СИВКОВИЧЕМ. В то же время «Укрспецэкспорт» - госпосредник торговли оружием - сейчас подчиняется Президенту, который назначает руководство компании по согласованию с СНБОУ и Кабмином.

В.СИВКОВИЧ предложил внести поправки в устав «Укрспецэкспорта», которые изменят подведомственность госкомпании - от Президента к Кабмину в лице вице-премьера. (Вице-премьер уже при формировании правительства хотел назначить своего руководителя на это предприятие, но против этого была Администрация Президента, которая выступила за сохранение должности нынешним гендиректором Сергеем БОНДАРЧУКОМ, отмечает издание.)

Также предлагается ликвидировать дочерние предприятия компании и лишить «Укрспецэкспорт» права определять политику военно-технического сотрудничества, эту функцию Минюст предлагает передать Кабмину. Как пишут «Комментарии:», схема переподчинения один в один повторяет попытку Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьера (2006–2007 годы) получить контроль над «Укрспецэкспортом». Тогда этот процесс остановило обращение Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд Украины.

Сейчас, отмечает издание, В.ЯНУКОВИЧУ придется решать еще более сложный вопрос: кому отдать преимущество - администрации или правительству? В этих структурах исполнительной власти продажей интересуются разные группы, так что конфликт, связанный с «президентским бизнесом», как еще называют торговлю оружием, неминуем.