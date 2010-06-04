Наливайченко считает, что новый Трудовой кодекс легализует рабство

Координатор общественной инициативы «Обновление страны», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает против принятия нового Трудового кодекса в редакции, предложенной депутатами от ПР.

Об этом он заявил во время поездки в город Прилуки Черниговской области.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что предложенная редакция Трудового кодекса несет “угрозу легализации рабства в Украине”.

В частности, координатор «Обновления страны» критически оценил положение об увеличении длительности рабочего дня, необязательности заключения коллективного трудового соглашения и неравноправного подхода к профсоюзным организациям по критерию «репрезентативности».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО встретился с профсоюзным активом ОАО «Прилуцкий завод» «Билкозин». На этом предприятии коллектив в составе 660 работников из-за трехмесячной задолженности по заработной плате вынужден был начать забастовку. Владельцем предприятия является иностранная компания, зарегистрированная в оффшорной зоне. Хозяева «Билкозина» невыплату зарплаты объясняли нехваткой средств, в то же время предприятие работало и отгружало продукцию. Благодаря забастовке задолженность была погашена. Такие активные действия профсоюза В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал “хорошим примером для других трудовых коллективов”. Координатор «Обновления страны» предложил представителям профсоюза свою поддержку и юридическую помощь.