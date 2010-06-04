Янукович уже передумал везти журналистов в «Межигорье»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил свое сегодняшнее приглашение журналистам посетить резиденцию «Межигорье» и перенес его на более поздний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что через 15 минут у главы государства запланирована международная встреча.

«Я не могу сегодня это для вас сделать, к сожалению», - сказала А.ГЕРМАН и добавила, что такое посещение журналистами «Межигорья» состоится, но позже.

По ее словам, «это действительно был экспромт» (приглашение со стороны Президента Украины сразу после пресс-конференции посетить «Межигорье» – УНИАН).

Как отметила заместитель главы АП, чтобы организовать за такой короткий срок посещение представителями СМИ «Межигорья», «нужно быть гениальным менеджером и организатором». «Есть вещи, которые не могу сделать даже я», - отметила А.ГЕРМАН.