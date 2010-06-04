СМИ: Хорошковский поменял приоритеты в контрразведке

Служба безопасности Украины изменила приоритеты контрразведывательной работы, пишет газета «Коммерсант-Украина» (№92 от 4 июня).

По информации газеты, теперь направлением номер один в Департаменте контрразведки является защита от деятельности не российских, а американских спецслужб.

В марте, после назначения председателем СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, были проведены структурные изменения, отражающие смену приоритетов службы. По информации газеты, была проведена реорганизация Департамента контрразведки, в частности, одного из его управлений – по защите интересов Украины от иностранных спецслужб.

Так, был переформатирован "Первый отдел", который ранее занимался защитой интересов Украины от российских спецслужб. Нумерация отделов в этом управлении СБУ отражает приоритеты ведомства в контрразведывательной работе. "Это я пытался пойти таким путем – вводя нумерацию, – рассказал газете бывший глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (возглавлял ведомство с 2006 по 2010 год). – Так и ФСБ, насколько мне известно, работает, и другие спецслужбы: названий не используют, только нумерацию".

По информации «Коммерсанта», нынешний состав "Первого отдела" занимается противодействием американской разведке на территории государства, и именно это направление теперь является ключевым для контрразведки.

Что касается российского направления, то число курирующих его сотрудников сокращено почти на четверть. Сейчас защитой интересов страны от российских спецслужб занимается "Четвертый отдел", и это, по словам собеседников газеты, четко отражает приоритеты СБУ в сфере контрразведки.

Ранее в интервью изданию, отвечая на вопрос об изменении приоритетов ведомства, В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил: "То, что раньше называлось российским направлением, безусловно, как и все остальные направления, будет работать дальше. У нас – Служба безопасности Украины, и мы будем использовать все возможности для отстаивания украинских интересов".

В.НАЛИВАЙЧЕНКО в разговоре с газетой подчеркнул, что задачи и приоритеты СБУ определяются Президентом: "Спецслужба – не творческая организация, она согласовывает свои действия с руководителем государства". При этом он отметил, что контрразведывательная работа, как правило, выстраивается в соответствии с актуальными угрозами и часто основывается на оперативной информации. "Контрразведка всегда очень реальна и работает не в теории – не из Интернета получает информацию, – а в зависимости от того, кто на нашей территории ведет себя агрессивно, недружественно и незаконно. Она и отличается от разведки тем, что работает в соответствии с реальными угрозами", – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) не склонен связывать информацию о смене приоритетов контрразведывательной работы с изменением внешнеполитического курса Украины. "Я бы не проводил такую параллель, – сказал он. – Понятно, что учитывается характер отношений между странами. Тем не менее, в мире известны факты, когда воруются секреты и вербуются граждане разведками тех стран, которые на высшем уровне имеют партнерские и дружественные отношения".

Секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Юрий САМОЙЛЕНКО (Партия регионов), являющийся сейчас внештатным советником Президента по силовым вопросам, категорически опроверг смену каких-либо приоритетов в контрразведывательной работе СБУ. "Я авторитетно заявляю: никаких приоритетов Валерий Иванович (ХОРОШКОВСКИЙ) не менял, и мы не выделяем Америку как противника или противодействующую спецслужбу номер один, – заявил он изданию. – У контрразведки есть определенные задачи, и если россияне будут нарушать наше законодательство, будем им лапти плести, если американцы – значит, американцам".

Вместе с тем, Ю.САМОЙЛЕНКО признал, что в спецслужбе были проведены изменения, которые призваны избавиться от искусственного нагнетания отношений с Россией. "Реорганизацию ХОРОШКОВСКИЙ провел одну: поставил более конкретные задачи, чтобы никто не занимался дурью, а приоритеты остались прежние, и мы искусственно не делаем нашими противниками ни россиян, ни американцев".