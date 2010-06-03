В ПАСЕ увидели, что в Украине - негативные тенденции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об угрожающей для государства политике новой власти в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с содоклададчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренатой ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС.

"То, что происходит сегодня в нашем государстве, составляет угрозу не только для каждого гражданина Украины, но и для независимости и суверенитета нашего государства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию с учетом обязательств Украины перед ПАСЕ. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила своим собеседникам о фактах, свидетельствующих о нарушении принципа верховенства права, фундаментальных прав и свобод человека, возрождении цензуры, игнорировании прав оппозиции и запугивании политических оппонентов со стороны власти.

В свою очередь, члены делегации Мониторингового комитета ПАРЕ выразили обеспокоенность негативными тенденциями в сфере свободы СМИ и соблюдения основных прав и свобод человека и заверили, что они пристально следят за ситуацией в Украине.

На встрече также присутствовали заместитель председателя партии "Батькивщина", экс-вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ и Специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам реализации программ сотрудничества с Украиной Оке ПЕТЕРСОН.

Также с делегацией Мониторингового комитета ПАСЕ встретилось руководство фракции БЮТ. Во время встречи шла речь, в частности, о предложениях по судебной реформы, которые недавно подал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Представители БЮТ обратили внимание делегации ПАСЕ на такие угрожающие аспекты предложенной судебной реформы, как последующая специализация судебной системы и радикальное уменьшение полномочий Верховного Суда, расширение и усиление полномочий Высшего совета юстиции с одновременным уменьшением количества членов этого органа, что предполагает возможность политических манипуляций всем судейским корпусом, и др.