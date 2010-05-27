Янукович говорит, что "заказная кучка людей" не испортила ему визит во Львов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что «заказная кучка людей», которые проводят акции протеста, не помешала его визиту во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во Львове.

Президент отметил, что сегодня в городе прекрасная погода, а сами львовяне, по его мнению, очень положительно относятся к проведению в городе Совета регионов.

«Та кучка людей, которая здесь собралась, мы хорошо понимаем, что это заказные политические вопросы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что Украина - демократическое государство, и это необходимо учитывать.

Как сообщал УНИАН, сегодня в главном корпусе Национального университета «Львовская политехника» под председательством Президента состоялось заседание Совета регионов.

В это время вуз пикетировали активисты ВО «Свобода», которые выражали протест против политики главы государства.

Параллельно возле университета проходила акция сторонников Президента.