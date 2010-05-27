Томенко обнародовал доходы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в 2009 году получил 373,221 тыс. грн. совокупного дохода, в том числе 265,221 тыс. грн. составляла его заработная плата и 108 тыс. грн. – доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности.

Об этом говорится в декларации о доходах Н.ТОМЕНКО, обнародованной сегодня в газете “Голос Украины” (№ 95 от 27 мая 2010 года).

Совокупные доходы членов семьи заместителя председателя Верховной Рады – жены Валентины и сына Павла составляли 72,5 тыс. грн., в том числе 58,5 тыс. грн. – доходы от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности и 14 тыс. грн. – заработная плата.

Согласно декларации, Н.ТОМЕНКО в 2009 году не имел никаких обязательств финансового характера, в том числе за границей.

Заместитель председателя Верховной Рады также не владеет недвижимым имуществом. В то же время в частной собственности членов его семьи есть квартира площадью 52,1 кв. м, а также гараж и другие помещения площадью 255,1 кв. г.

Н.ТОМЕНКО также не имеет собственного транспортного средства. Членам его семьи принадлежит автомобиль “Тойота Прада” с объемом двигателя 4,0 куб. см.

Кроме того, заместитель председателя Верховной Рады не владеет ценными бумагами и акциями предприятий, а также не имеет банковских сбережений. В то же время члены его семьи владеют ценными бумагами нарицательной стоимостью 2,5 тыс. грн., размещенными за границей.

Также у семьи Н.ТОМЕНКО на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях находится 82,889 тыс. грн.