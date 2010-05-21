В НКЗУ думают, что Янукович только и ждет, когда оппозиция уйдет на отдых

Народный комитет защиты Украины заявляет, что оппозиции удалось заставить власть отложить подписание ряда соглашений с Россией, которые представляли угрозу национальной безопасности и интересам Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Народного комитета защиты Украины.

НКЗУ констатирует, что “стремительное наступление режима ЯНУКОВИЧА по сдаче национальных интересов государства затормозилось. Это стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества и жесткому противодействию со стороны оппозиции. На данном этапе удалось заставить власть отложить ее предательские планы... В первую очередь, речь идет о перераспределении не в украинских интересах Керченского пролива и Керчь-Еникальского судоходного канала, планах слияния активов НАК “Нафтогаз” и “Газпрома”, поглощения российскими монополистами украинских предприятий в авиастроении, топливно-энергетическом, атомном комплексе и тому подобное. Все это могло стать реальностью уже 17 мая”.

Также в Комитете защиты Украины отметили, что общественность и оппозиция, “невзирая на безумное противодействие режима ЯНУКОВИЧА, сумели организовать и провести акцию протеста под стенами парламента 27 апреля и 11 мая. Как следствие, удалось вынудить правительство отчитаться о своих шагах. Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ выступил перед Верховной Радой с отчетом о подготовке украинско-российских межгосударственных договоров. И хотя власть скрыла часть подготовленных документов, протесты общественности, оппозиции, журналистов и экспертов вынудили ЯНУКОВИЧА отказаться от целого ряда запланированных шагов, которые предусматривали сдачу украинских национальных интересов”.

НКЗУ благодарит десятки тысяч людей, которые активно высказались в защиту своего государства и его интересов. “Однако этот факт не должен ослаблять бдительности патриотов. Режим ЯНУКОВИЧА лишь взял паузу. Власть рассчитывает, что Верховная Рада прекратит заседания, и мы с вами пойдем на отдых, а она тогда сможет продолжить реализацию своих антиукраинских планов”, - считают в комитете.

В заявлении также напоминается, что в протоколе по итогам встречи президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА есть 14 поручений украинскому правительству, которые охватывают вопросы подготовки соглашений в сфере судостроения, авиастроения, энергетики, ГТС, гуманитарной сферы и тому подобное.

“Народный комитет защиты Украины никоим образом не отрицает необходимости взаимовыгодного характера украинско-российских стратегических взаимоотношений, но эти отношения должны строиться исключительно на принципах международного права и равноправного партнерства, без “младших” и “старших” братьев. Мы никогда не смиримся с предательством национальных интересов. Убеждены, что нормальные отношения между нашими государствами невозможно развивать за счет сдачи национального суверенитета, потери контроля над стратегической собственностью и частью территории Украины”, - отмечается в документе.

Народный комитет защиты Украины заявляет, что и в дальнейшем будет контролировать развитие событий и давать достойный отпор антигосударственным планам режима.

“Мы призываем все патриотические силы становиться плечо к плечу в защите национальных интересов Украины”, - сказано в документе.