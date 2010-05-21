Грищенко рассказал, почему «подвесили» Керченский пролив

Украина может предложить России беспрепятственно использовать Керчь-Еникальский канал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству.

«В случае делимитации водной границы между Украиной и РФ практически весь Керчь-Еникальский канал, если он будет проходить в тех границах, как мы того хотим, будет в пределах Украины», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время, по его словам, украинская сторона исходит с того, что может быть «найден другой инструмент, который обеспечит России гарантии того, что Россия сможет беспрепятственно использовать этот канал при любых обстоятельствах, конечно, при согласовании и взаимодействии с Украиной».

«Это является принципиальным вопросом – найти такой инструмент», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

17 мая 2010 года во время визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.

19 мая директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что Украина будет настаивать на четком разграничении границы с Россией в Керченском проливе, но готова идти на компромиссы по экономическим вопросам.