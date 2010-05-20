Левочкин будет «разгребать» обращения украицев 4 часа в год

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН утвердил график приема граждан должностными лицами АП.

Об этом говорится в распоряжении С.ЛЁВОЧКИНА, текст которого размещен на сайте Президента Украины.

В соответствии с документом, Управлению по вопросам обращений граждан поручено осуществлять по средам с 9.00 до 12.00 предварительную запись граждан на личный прием к должностным лицам Администрации Президента Украины.

В соответствии с утвержденным графиком глава Администрации Президента Украины проводит личный прием граждан в первый вторник последнего месяца каждый квартал с 14.00 до 16.00; первый заместитель главы АП Ирина АКИМОВА – в первый вторник первого месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; первый заместитель главы АП – представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины Елена ЛУКАШ – в первый вторник второго месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП Анна ГЕРМАН – во второй вторник первого месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП – руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики Станислав СКУБАШЕВСКИЙ – во второй вторник второго месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП – руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Андрей ПОРТНОВ – во второй вторник последнего месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП Андрей ГОНЧАРУК – в третий вторник первого месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП – руководитель Главного управления государственного протокола и церемониала Юрий ЛАДНЫЙ – в третий вторник второго месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП – руководитель Главного управления документального обеспечения Олег РАФАЛЬСКИЙ – в третий вторник последнего месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00; заместитель главы АП Геннадий ВАСИЛЬЕВ – в четвертый вторник первого месяца каждый квартал с 14.00 до 18.00.