Азаров поедет на Совет глав правительств СНГ
20:49, 19 мая 2010Политика
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В Санкт-Петербурге, 21-го
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран - членов СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.
«Николай Янович АЗАРОВ в ближайшее время едет на Совет глав правительств СНГ, который будет в Петербурге в пятницу», - сказал он.
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