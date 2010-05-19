Азаров поедет на Совет глав правительств СНГ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран - членов СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Николай Янович АЗАРОВ в ближайшее время едет на Совет глав правительств СНГ, который будет в Петербурге в пятницу», - сказал он.