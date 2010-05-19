У Азарова завтра будут решать вопрос по банку «Надра»

Вопрос по банку “Надра” планируется решить в четверг на заседании экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В четверг будет заседание экспертного совета, где будет принято решение по банку «Надра»», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возглавил экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков, а также сделал более жесткой процедуру принятия решений на заседании этого совета.

Соответствующие решения закреплены правительственным постановлением №343 от 17 мая т.г.

Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

28 апреля 2010 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета.

Для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

12 мая в банке "Надра" сообщили, что на данный момент в финучреждении завершается процесс, связанный с его рекапитализацией.