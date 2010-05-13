В ЕЦ говорят, что власть снова оставляет науку на голодном пайке

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ заявляет, что власть снова оставляет науку на “голодном пайке”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Правительственные инициативы, анонсированные как средство масштабной поддержки отечественной науки, являются печальным подтверждением парадного стиля деятельности новой властной команды. Если цифры не врут, по крайней мере на год можно забыть о системности реформирования и финансирования научной сферы», – сказала Л.ОРОБЕЦ, комментируя заявления членов правительства о начале масштабной программы научно-технического развития в 2010 году.

По ее словам, власть в очередной раз продемонстрировала традиционный правовой нигилизм к финансированию науки и нескрываемое пренебрежение к безотлагательным социальным потребностям ученых, несмотря на то, что в соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» бюджетные ассигнования на науку не могут быть менее 1,7% валового внутреннего продукта.

«По прогнозам Кабинета министров, объемы ВВП в 2010 году должны составить почти 950 миллиардов гривен. Следовательно, на развитие науки в текущем году правительство должно было бы выделить около 16 миллиардов гривен. Вместо этого, в проекте госбюджета на 2010 год на это предусмотрено всего 4,7 миллиардов, что более чем в три раза меньше законодательно гарантированного минимума», – отметила депутат.

Л.ОРОБЕЦ также обратила внимание на то, что суммарные расходы на содержание аппарата Президента, правительства и парламента, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 22%, в то время как ассигнование на науку – всего на 14,3%. «Власть, как всегда, сначала занимается собственными потребностями, а затем под лозунгами масштабных программ выделяет крохи для социальных подачек и задабривания», – подчеркнула она.

Депутат считает, что необходимо проведение системных реформ в сфере науки. «Когда власть заявляет о масштабной программе развития, она должна начинать не с пустяшных решений, а с комплекса системных мер», – отметила Л.ОРОБЕЦ.