ГПУ проверит законность уменьшения площади Киева на 200 гектаров

Генеральная прокуратура Украины поручила прокурору Киевской области проверить законность действий Броварской районной госадминистрации по изъятию и дальнейшеей раздаче в частую собственность земельного участка, включающего остров Муромец и прилегающую территорию, общей площадью более 200 гектаров. Решение принято после депутатского обращения народного депутата Украины, члена Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимира Ярощука.

«Этот земельный участок находится в границах города Киева, поэтому странно, что госадминистрация и госкомзем Броварского района посчитали себя в праве им распоряжаться. Фактически односторонним решением Броварской райадминистрации площадь Киева уменьшена на 200 гектаров. На мой взгляд, без руководства Госкомзема Украины столь сомнительную оборудку осуществить было невозможно», - заявил Владимир Ярощук. Он также выразил удивление тем, что данный участок в течении нескольких недель после одностороннего изъятия был распайован в пользу жителей Полтавской, Донецкой, Волынской и др. областей, поскольку обычно подобная процедура занимает в среднем около года.

8 февраля 2010 года Броварская государственная райдминистрация приняла решение об изъятии у Киева земельного участка площадью 200 гектаров, включающий остров Муромец и разрешила готовить проект его землеустройства для ведения гражданами личного сельского хозяйства.

31 марта 2010 года органы Госкомитета по земельным ресурсам Броварского района завершили раздачу этого участка в частную собственность более ста людям, выдав им госакты на право собственности. Согласно Плану установления границ города Киева с Погребским сельским советом Броварского района, данный земельный участок включающий остров Муромец расположен в границах города Киева.