Тимошенко: самый пропагандистский канал принадлежит председателю СБУ

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО приветствует заявления журналистов телеканалов «1+1» и СТБ относительно цензуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции в Виннице.

«Для меня является прекрасным знаком, что с 2004 года страна изменилась, что журналисты канала «1+1» просто вышли и назвали вещи своими именами, назвали, что цензура сегодня стала сутью работы продажных владельцев каналов, которые сегодня за свой бизнес готовы всю страну «слить», в том числе и манипулируя информацией. И мне очень приятно, что сегодня утром журналистский коллектив СТБ просто поднял голову, встал и гордо заявил о том, они больше не дадут проводить цензуру через свои каналы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«И я убеждена, что на этом не закончится, потому что самый пропагандистский канал – канал «Интер», который принадлежит председателю СБУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также пожелала свободы слова всем, кто работает в журналистике, аналитике, а также политологам. «Я хотела бы, чтобы это дыхание чистого воздуха свободы слова осталось на региональном уровне. От того, как журналисты, аналитики, политологи занимают свою позицию в это сложное время, есть возможность защитить страну», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.