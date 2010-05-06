Зурабов разглядел в харьковских договорах «фактически бесплатный» газ

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ заявляет, что в сути харьковских договоренностей Президентов Украины и России лежит существенное увеличение арендной платы для российского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЗУРАБОВ заявил сегодня журналистам в Севастополе.

«Поскольку политические решения сейчас приняты, и надо правильно, безусловно, их интерпретировать, я никак не могу согласиться с мнением ряда политиков, которые утверждают, что произошел размен «флот на газ». Это не так. Было принято абсолютно другое решение. Было принято решение о существенном увеличении стоимости арендной платы за пребывание российского флота, и сейчас это приблизительно 1,8 млрд. долларов в год», - подчеркнул посол.

По его словам, «украинская сторона - и я понимаю причины - приняла решение о том, что эти средства она хотела бы получить дополнительными объемами поставок газа». Посол считает, что это является абсолютно оправданным в условиях, когда этот ресурс превращает Украину и Киев в регионального игрока на газовом рынке, «потому что это - дополнительные 10 млрд. кубометров газа - фактически бесплатно, если исчислять это от существующего уровня цен».

Во-вторых, как сказал М.ЗУРАБОВ, «это, конечно, серьезный инвестиционный ресурс, который даст возможность совершенно по-другому строить перспективы развития и химической промышленности, и ряда других».

Как добавил М.ЗУРАБОВ, «это решение украинского правительства, и мы его понимаем. Но в сути лежит существенное увеличение стоимости аренды для российского ВМФ».