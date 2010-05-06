Эксперты: признание Абхазии грозит Украине международной изоляцией

Институт мировой политики предостерегает руководство Украины от шагов, которые могут существенно подорвать доверие к государству со стороны международного сообщества, а именно - от признания государственности сепаратистских образований - Южной Осетии и Абхазии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении этого Института.

По убеждению авторов заявления, признание независимости территорий, которые де-юре остаются частью Грузии, поставит под сомнение приверженность Украины международному праву.

“Государственность Южной Осетии и Абхазии не признала ни одна демократическая страна мира. Не поддались давлению России даже такие ее давние союзники, как Республика Беларусь. На сегодня Абхазию и Южную Осетию, кроме России, признали лишь три страны: Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру”, - отмечается в заявлении.

Как подчеркивают в Институте мировой политики, признание Абхазии и Южной Осетии станет серьезным препятствием для развития отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

“Усилия Украины в вопросах евроинтеграции будут сведены на нет. Украина окажется де-факто в международной изоляции”, - констатируется в заявлении.

Кроме того, по мнению его авторов, “признанием Абхазии Украина возьмет на себя ответственность за выселение с этой территории по меньшей мере двухсот тысяч грузин, которое происходило на протяжении последних десятилетий”.

Также в Институте мировой политики предупреждают, что “поддержка Киевом дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве может ударить бумерангом и по Украине”. При этом в заявлении отмечается, что “отдельные российские деятели неоднократно подогревали сепаратистские настроения в отдельных регионах нашего государства”.

Институт мировой политики призывает граждан Украины поддержать эти предостережения, поскольку в результате признания Южной Осетии и Абхазии в изоляции окажется не только украинская власть и украинский бизнес, который развивает контакты с партнерами на Западе, но и каждый гражданин Украины, который хочет открытых границ с Европейским Союзом.