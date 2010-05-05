У Азарова анонсировали еще четыре соглашения с Россией

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО рассчитывает, что Украина и Россия в октябре 2010 г. подпишут четыре базовых соглашения по безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера вечером в Брянске (РФ) в ходе открытия седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Я подтверждаю намерения украинской стороны в этом году подписать четыре базовых соглашения по безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, и не вижу никаких препятствий, которые бы нам не позволили на встрече двух премьеров, которая запланирована в конце октября, подписать эти соглашения», - сказал он.

Как уточнил К.ЕФИМЕНКО на пресс-конференции после заседания, эти 4 документа касаются безопасности судоходства на водных путях. «Это соглашение о координации действий диспетчерских морских служб в Черном, Азовском море, Керченском проливе, соглашение вообще по проводке судов в Керченском проливе, соглашение об использовании внутренних водных ресурсов и соглашение о морском и авиационном спасении на море», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

При этом он напомнил, что соглашения о безопасности судоходства планировалось подписать еще в 2004 г.

На заседании подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, в частности, стороны договорились до конца июля 2010 г. провести заседание совместной экспертной группы по разработке нормативных документов относительно безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе. В частности, в ходе заседания планируется рассмотреть проекты Положения о взаимодействии центров управления движением судов в Керченском проливе и о порядке прохода судов Керченским проливом, проект межправительственного соглашения о порядке и условиях плавания судов по внутренним водным путям. Кроме того, стороны до конца июля 2010 г. рассмотрят вопрос создания Морской совместной комиссии, целью которой является обеспечение сотрудничества в сфере морского судоходства в акватории Азовского моря и Керченского пролива.