Митинг на Майдане посочувствовал власти

Первомайский митинг при участии левых и левоцентристских сил и Федерации профсоюзов Украины, который проходил на Майдане Незалежности в Киеве, завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, в заключение митинга его участники одобрили резолюцию, адресованную теперешней власти.

Как отмечается в тексте документа, «новая власть сделала первые шаги, которые вселяют надежду на быстрое преодоление кризисных явлений». «Мы хорошо понимаем, какими достались новой власти экономика, финансы, социальная сфера”, - отметили участники митинга в своей резолюции и подчеркнули, что они приветствуют первые шаги нового Президента, ВРУ, КМУ по преодолению кризисных явлений во всех сферах жизни.

«Мы готовы к конструктивному социальному диалогу и поддержке всех начинаний, направленных на благо граждан государства. В то же время мы ожидаем безусловного выполнения властью взятых на себя обязательств, на которых настаивают ФПУ и блок левых и левоцентристских сил», - отмечают авторы резолюции.

В то же время в резолюции они требуют от власти восстановления эффективной работы предприятий, создания новых рабочих мест, реформирования экономики с переходом к инновационно-инвестиционной модели, реформирования и повышения оплаты труда.

Кроме того, участники митинга высказались за укрепление дружественных, братских связей с народами России, Беларуси, Казахстана и других стран “во имя мира и прогресса”.

Сейчас после официальной части митинга на главной площади украинской столицы началась концертно-развлекательная программа.