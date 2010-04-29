Карточка тернопольского губернатора голосовала за ЧФ без хозяина

Глава Тернопольской облгосадминистрации, народный депутат Ярослав СУХИЙ заверяет, что не голосовал за ратификацию соглашения о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота России.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, об этом он заявил во время сегодняшнего заседания облсовета, в конце которого депутаты снова решили рассмотреть вопрос выражения Я.СУХОМУ недоверия.

Комментируя ситуацию, он заверил, что во время ратификации соглашения он находился не в сессионном зале Верховной Рады Украины, а в Подгаецком районе Тернопольской области, а за харьковские соглашения «голосовала его карточка».

В пресс-службе областного совета также сообщили, что депутаты снова голосовали в поименном режиме о внесении в повестку дня вопроса о выражении недоверия Я.СУХОМУ в связи с поддержкой им “харьковских соглашений”, однако этот вопрос опять не набрал необходимого количества голосов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Тернопольский облсовет в который раз не включил в повестку дня вопрос о выражении Я.СУХОМУ недоверия. Инициировал этот вопрос председатель фракции ВО «Свобода» Олег СИРОТЮК, который мотивировал необходимость принятия такого решения тем, что Я.СУХИЙ проголосовал 27 апреля за ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Украине.

Во время утреннего голосования за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о выражении губернатору недоверия из 83 депутатов проголосовали только 48 – представители фракции ВО «Свобода». Остальные депутаты не голосовали.

15 апреля облсовет также не включил в повестку дня своей работы вопрос о выражении недоверия Я.СУХОМУ. Тогда этот вопрос инициировал один из координаторов политико-общественного объединения «Украинское дело» Олег ВИТВИЦКИЙ. Представители объединения предлагали выразить главе ОГА недоверие, учитывая его коммунистическое прошлое, а также то, что будучи народным депутатом, он голосовал против признания Голодомора геноцидом украинского народа, выступал против признания Героями Украины лидера ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича.