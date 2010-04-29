Азаров завтра встретится с Путиным в Сочи

Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует 30 апреля 2010 г. встретиться с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на источник в украинском правительстве. По словам источника, такое решение было принято сегодня во время совещания кабинета министров.

Известно, что в состав рабочей группы не войдет первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. Однако пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" пока не располагает информацией о том, будет ли в составе рабочей группы глава компании Евгений Бакулин.