Принимая неправомерное решение, чиновник теперь трижды подумает

Чиновники в Украине должны в полном объеме нести ответственность за ущерб, нанесенный предпринимателям их неправомерными действиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя внесенный в Верховную Раду законопроект «Об усилении ответственности должностных лиц за препятствование осуществлению предпринимательской деятельности».

Законопроект предполагает введение материальной ответственности чиновника. «Он должен будет компенсировать государству в полном объеме потери предпринимателей от его неправомерных действий. Таким образом, материальный ущерб бизнесу будет компенсировать не государство, а чиновник. Это значит, что, принимая неправомерное решение, он трижды подумает», – подчеркнула глава комитета ВР.

Кроме того, она заявила, что проектом предлагается увеличить ответственность за злоупотребление служебным положением, установив наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, с ограничением права занимать определенные должности до 5 лет и со штрафом на сумму 1000-1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Для сотрудников правоохранительных органов это наказание составит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также законопроектом повышается материальная ответственность чиновников за нарушения в сфере предоставления информации с 15-20 до 1500-2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При повторном нарушении – до 2000-5000 необлагаемых налогом минимумов доходов. «Цена злоупотреблений и нарушений для чиновников должна вырасти: искоренить коррупцию и нарушения в их среде можно только гривной. И чем больше будет сумма, тем эффективнее будет в дальнейшем работать система в целом», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня ключевая задача – обеспечить надежную защиту добросовестных предпринимателей от неправомерных действий представителей власти. Предложенные меры должны поставить точку в чиновничьем терроре бизнеса», – резюмировала глава комитета ВР.

Напомним, законопроектом «Об усилении ответственности должностных лиц за препятствование осуществлению предпринимательской деятельности» (№6353) предлагается внести изменения: 1) в Кодекс законов о труде в части уточнения норм оносительно возмещения государственным служащим убытков государству; 2) в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства об обращении граждан и информации; 3) в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности служебных лиц за: злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, служебную подделку, служебную небрежность, взяточничество и провокацию взятки, незаконное обогащение, злоупотребление влиянием и т.д.