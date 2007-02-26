Секретари горсоветов расскажут в УНИАН, ”О чем умалчивает Юлия Тимошенко”

1 марта в 11-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция секретарей городских советов востока Украины на тему: “Тарифы ЖКХ - взгляд из регионов. О чем умалчивает Юлия Тимошенко”. Будет представлен взгляд регионов на проблему формирования тарифов; дан ответ на вопрос, во сколько раз реально выросли тарифы; будет озвучена информация о действительных причинах изменения тарифов, а также об инициаторах данного процесса. Участники готовы дать оценку последним действиям Ю.Тимошенко направленным на дестабилизацию обстановки в регионах и стране. Участники: Николай Левченко -секретарь Донецкого городского совета, Геннадий Кернер - секретарь Харьковского городского совета, Надежда Чернова - секретарь Луганского городского совета, Александр Тимошенко - секретарь Днепропетровского городского совета, Юрий Каптюх - секретарь Запорожского городского совета, Петр Полтавский - первый заместитель городского головы Симферополя (ул .Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.