Янукович уже уволил восстановленную вчера Станик

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Президент принял указанное решение в связи с подачей заявления С.СТАНИК об отставке в соответствии с пунктом 9 части пятой статьи 126 Конституции Украины и статьи 43 Закона Украины “О статусе судей”.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Президент В.ЯНУКОВИЧ восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС, отменив указ предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, которым последний отменил свой указ о назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины.