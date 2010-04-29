Герман: оппозиции хотелось бы, чтобы новая власть давила на прессу

Заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Общественного гуманитарного совета Анна ГЕРМАН пригласила в Украину генерального секретаря международной организации “Репортеров без границ” с целью “наглядной оценки состояния свободы прессы” в государстве.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГЕРМАН по поводу открытого письма международной организации “Репортеры без границ” Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

А.ГЕРМАН выразила благодарность “Репортерам без границ” за внимание к проблемам, которые являются чрезвычайно близкими для нее лично.

“Хочу особо подчеркнуть, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ глубоко понимает и поддерживает процесс дальнейшего развития свободы слова в Украине. Именно усилиями Президента делается сейчас много для того, чтобы Первый национальный телеканал проводил подготовку, чтобы в ближайшей перспективе стать Общественным. Президент также поддерживает идею создания Общественного радио”, - заявила она.

Вместе с тем, отметила А.ГЕРМАН, в форматах международных встреч, на пресс-конференциях, в которых принимает участие не только Президент Украины, но и руководители других государств, бывают ограничения количества журналистов, которые могут разместиться в зале, где происходит событие. “Пример с Харьковом здесь является очень показательным. Действие происходило в зале, где президенты России и Украины подписывали межгосударственные соглашения. Зал в помещении Харьковской облгосадминистрации был рассчитан на то, что можно было разместить всего 142 журналиста. Таким образом, 79 мест было отдано украинским журналистам и 63 – российским”, - сообщила А.ГЕРМАН и отметила, что присутствие полутораста журналистов дает основание говорить о достаточно широком представительстве СМИ на этом мероприятии.

А.ГЕРМАН уточнила, что пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации также дала возможность побывать на этой конференции тележурналистам и представителям западных информационных агентств, а также украинских агентств. “При этом не смогли попасть на пресс-конференцию все желающие журналисты. Это досадно, мне искренне жаль, что так произошло, но такое бывает и в других странах старых демократий, когда к Президенту не все желающие журналисты имеют возможность попасть. К слову, корреспондент «Франс Пресс» была на этой пресс-конференции, - сказала заместитель главы АП. - Таким образом, я не могу оценивать харьковскую ситуацию как имеющую что-то общее с жесткой оценкой о якобы притеснениях свободы слова в Украине”.

Как отметила А.ГЕРМАН, “конечно, украинской оппозиции хотелось бы, чтобы новая власть оказывала давление на прессу”. “Конечно, оппозиция выдает желаемое за действительное и пытается искажать факты и подавать их через журналистов, которые тесно сотрудничают с оппозиционными штабами, к сведению “Репортеров без границ”, - считает А.ГЕРМАН.

В то же время она выразила надежду на объективность и незаангажированность этой авторитетной организации, которую “глубоко уважает и с которой в свое время имела очень тесные контакты”.

“Я хотела бы пригласить генерального секретаря “Репортеров без границ” в Украину с тем, чтобы представитель организации сам наглядно оценил состояние свободы прессы в Украине”, - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, представители международной организации “Репортеры без границ” обнародовали открытое письмо на имя Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, в котором выразили обеспокоенность по поводу разницы между высказанными утверждениями главой государства во время выступления на Парламентской Ассамблее Совета Европы и реальной ситуацией со свободой слова в Украине.

В качестве примеров, которые иллюстрируют отличие от заявленных ценностей и, вместо этого - факты грубых нарушений прав журналистов, представители «Репортеров без границ» приводят, в частности, недопущение некоторых журналистов на пресс-конференцию с участием президентов Украины и России, которая состоялась 21 апреля в Харькове.