Люди Фельдмана предлагают Харькову альтернативу

В Харьковском городском совете депутаты – представители БЮТ, которые в знак несогласия с решением лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о замене Александра ФЕЛЬДМАНА на Арсена АВАКОВА на посту руководителя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», сложили с себя обязанности членов областного бюро партии, заявили о создании депутатской группы «Харьков – Вперед!».

Как передает корреспондент УНИАН, в состав депутатской группы вошли Елена СТРОНОВА, Владимир НАКОНЕЧНЫЙ, Виктор ЛАРЧЕНКО, Александр ЗАБОЛОТНЫЙ и Александр ПИЛИПЕНКО. Руководителем группы избран В.НАКОНЕЧНЫЙ.

Депутаты убеждены, что решением проблем Харькова и защитой интересов харьковчан могут эффективно заниматься только местные харьковские политические проекты, а не филиалы общенациональных партий.

«Для нас более ценно одно дерево, высаженное в Харькове - чем ООН, НАТО и ВТО, вместе взятые. Наша идеология – харьковский интерес, а не национализм, коммунизм и прочие «измы». Для нас первично общество в лице нашей городской территориальной общины, а не государство, с его олигархическими, бюрократическими и прочими коррупционными надстройками и интересами. Наша стратегия - менять не власть, а жизнь. Мы считаем, что Харькову сегодня нужна принципиально новая политическая повестка дня, и мы готовы ее предложить», – сказано в соответствующем заявлении группы «Харьков – Вперед!».

Кроме того, депутаты группы заявили, что по вопросам, которые будут способствовать улучшению жизни харьковчан, «Харьков – Вперед!» будет голосовать в горсовете солидарно с провластным большинством, но по вопросам, которые будут в чем-то ущемлять интересы харьковских избирателей, – будут выступать с радикальной оппозиционной критикой.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению президиума «ВО «Батькивщина» от 21 апреля 2010 года, народный депутат А.ФЕЛЬДМАН был освобожден от должности председателя Харьковской облорганизации «Батькивщины» «по собственному желанию». С 22 апреля 2010 г. исполняющим обязанности председателя Харьковской облорганизации «Батькивщины» назначен бывший губернатор Харьковской области А.АВАКОВ. В то же время А.ФЕЛЬДМАН отказался от предложения Ю.ТИМОШЕНКО возглавить городскую парторганизацию.

В связи с этими кадровыми решениями, ряд местных депутатов от БЮТ, а также заместители руководителя областной парторганизации сложили с себя обязанности членов областного бюро партии, руководителей партийных организаций и руководителей фракций БЮТ в местных советах.