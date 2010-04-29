Черновецкий сегодня провел собеседование с Целовальником

Министерство регионального развития и строительства Украины поддерживает кандидатуру Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА на замещение должности главного архитектора Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА направил письмо киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в котором заявил о поддержке С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, которого среди других претендентов предложил Национальный союз архитекторов Украины, на должность главного архитектора столицы.

В министерстве также сообщили, что сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел собеседование с С.ЦЕЛОВАЛЬНИКОМ.

По словам министра, назначение на должность главного архитектора должно осуществляться исключительно по результатам конкурса, который проводится при участии местных организаций Национального союза архитекторов Украины.

«Принципиальным является также то, что будущий главный архитектор столицы должен иметь профессиональное образование – архитектор, соответствующий опыт работы не менее 5 лет. Важно, чтобы он был из среды столичных архитекторов, то есть профессионалом, который хорошо знает градостроительные особенности Киева, пользуется уважением и авторитетом у коллег», - сказал министр.

Справка УНИАН. Конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора Киева, согласно закону, должна объявить Киевская городская государственная администрация.

На сегодня должность исполняющего обязанности главного архитектора Киева занимает Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сегодня является вице-президентом Национального союза архитекторов Украины.