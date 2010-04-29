Харьковский пакт в Чехии назвали очень плохой новостью для инвесторов

«Новость о том, что Украина поменяла скидку на газ на 25-летнее базирование Черноморского флота РФ и из-за этого в украинском парламенте произошла драка,– очень плохая новость для инвесторов».

Такое мнение высказал посол Министерства иностранных дел Чешской Республики по специальным поручениям по вопросам энергетической безопасности при Евросоюзе Вацлав БАРТУШКА в интервью газете «Коммерсантъ», говоря о том, как последние договоренности Киева и Москвы в газовой сфере повлияют на евроинтеграцию Украины.

В.БАРТУШКА на вопрос «Как оценивают в странах Евросоюза последние газовые договоренности Украины и России?» ответил так: «Ни от кого в Евросоюзе вы не услышите острых слов или приговоров по поводу подписанных документов. В конце концов, это внутреннее дело Украины и России. Даже если Украина разрешит России разместить российскую военную базу в Киеве, никто ничего не скажет. Украина – независимая страна и сама решает, что ей делать. Более того, Евросоюз не был готов помочь вам добиться более низкой цены газа, поэтому мы не собираемся никого учить».

Но он сказал, что подписание аналогичного договора между Россией и Чехией невозможно: «Я не хочу никого обидеть, но для меня, как и, я уверен, для большинства европейцев, в том числе чиновников Евросоюза, непонятно, как можно смешивать скидку на газ с пребыванием военной базы на территории страны. Мы живем в мире символов. Новость о том, что Украина поменяла скидку на газ на 25-летнее базирование Черноморского флота РФ и из-за этого в украинском парламенте произошла драка, – очень плохая новость для инвесторов».

В.БАРТУШКА привел пример: «В прошлом году The Wall Street Journal опубликовала большую статью о Чехии. Издание написало, что мы поворачиваемся лицом к Москве. Такой вывод они сделали после того, как авиакомпания CSA открыла шесть новых рейсов в СНГ и сократила количество рейсов в Нью-Йорк. Из-за этой публикации мы потеряли западные инвестиции. Между тем за решением CSA не было вообще никакой политики – в отличие от решения Кабмина».

По словам В.БАРТУШКИ, «в странах Евросоюза в принципе невозможно подписание такого соглашения. У нас решения о цене газа подписывают компании, например Gaz de France, RWE, EON. Они – не хозяева страны и не могут поменять пребывание военной базы на территории Германии или Франции на скидку на газ. А в Украине правительство договаривается о коммерческих вопросах. Оно берет на себя функции, которых нет у руководства Евросоюза. И, конечно, все это выглядит странно для европейского менталитета. Поэтому этот договор в Евросоюзе никто не понял».

Говоря о том, может ли подписание договора по ЧФ РФ повлиять на перспективы интеграции Украины в Евросоюз, В.БАРТУШКА отметил: «Вопрос не только в этом договоре. Украина много лет обещала сделать определенные шаги в сторону интеграции в Евросоюз. Она их не сделала. Кредит доверия к Украине в странах Европы исчерпан. Чехия 15 лет работала над тем, чтобы вступить в Евросоюз. Мы работали день и ночь только на это. Украина ничего не сделала. Не сделала, потому что не понимает ни того, что нужно делать, ни того, зачем это нужно».