Пресс-служба Литвина сама придумала, что сказал президент ПАСЕ?

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут ЧАВУШОГЛУ не осуждал действия оппозиции в украинском парламенте.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, об этом сам Президент Ассамблеи заявил представителям украинской оппозиции в ПАСЕ во время встречи 28 апреля.

“Нам очень приятно, что Президент ПАСЕ опроверг ту информацию, которая начала распространяться от пресс-службы спикера о том, что якобы он осудил действия оппозиции”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

“Мы доказали, что произошло в парламенте, и он четко сказал, что никогда не вмешивается во внутренние дела парламента. Его вопрос был исключительно вопросом его отношения к спикеру парламента, но в любом случае не осуждение оппозиции или большинства, потому что это он не имеет права этого делать. Поэтому мне кажется, что все спекуляции относительно этого должны быть сняты”, - добавил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Управление обеспечения межпарламентских связей Аппарата Верховной Рады Украины распространило сообщение, в соответствии с которым председатель ВР Владимир ЛИТВИН и президент ПАСЕ М.ЧАВУШОГЛУ обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся 27 апреля в украинском парламенте.

”Президент ПАСЕ осудил варварские действия депутатов от оппозиции относительно украинского парламента во время сегодняшнего заседания. М.ЧАВУШОГЛУ выразил солидарность с председателем Верховной Рады Украины и поддержку ему в этой ситуации”, - отмечалось в сообщении.

28 апреля представители украинской оппозиции в ПАСЕ обратились к Президенту Ассамблеи М.ЧАВУШОГЛУ с письмом, в котором попросили прокомментировать эту информацию.

27 апреля в Верховной Раде во время ратификации соглашения с Россией о Черноморском флоте произошли драки между депутатами от коалиции и оппозиции.