«Репортеры без границ» поймали Януковича на слове

Международная организация «Репортеры без границ» обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Представители организации выражают обеспокоенность по поводу разницы между высказанными утверждениями главой государства во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы и реальной ситуацией со свободой слова в Украине, передает Радио «Свобода».

В частности, тогда глава государства пообещал «в дальнейшем укреплять демократию» и выразил убеждение, что «именно свободные независимые СМИ должны обеспечить беспрепятственный доступ общества к информации, способствовать настоящим дискуссиям относительно развития страны, жестко контролировать власть».

В качестве примеров, которые иллюстрируют отличие от заявленных ценностей и, вместо этого, фактов грубых нарушений прав журналистов, представители «Репортеров без границ» приводят, в частности, недопущение некоторых журналистов на пресс-конференцию с участием президентов Украины и России, которая состоялась 21 апреля в Харькове. За общением глав государств представители медиа следили из отдельного помещения и не имели возможности задать вопросы.

«Репортеры без границ» обращают внимание главы Украинского государства на то, что нет смысла организовывать пресс-конференцию, если в ней не могут принять участие большинство журналистов.

«За несколько дней до этого инцидента устами заместителя главы своей администрации Анны ГЕРМАН вы объявили, что встретитесь с некоторыми журналистами, которые подверглись нападению в предыдущие недели, включая тех, которые работают в газете «Експрес» во Львове. Также говорилось о создании специальной комиссии по расследованию нарушений прав этих журналистов. К сожалению, эти чрезвычайно позитивные инициативы теряют смысл, если после них происходит подобный инцидент», – подчеркивается в документе.

В заключение авторы письма выражают надежду на то, что правительство Украины сделает все возможное для того, чтобы журналисты могли нормально работать, как это происходит в демократических странах.