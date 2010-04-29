Тимошенко: в бюджете есть фраза, которая означает, что бюджета нет

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство Николая АЗАРОВА через принятие закона о государственном бюджете на 2010 год обеспечило самостоятельное право правительства формировать финансовые потоки, и таким образом отстранило законодательный орган от возможности влиять на бюджетный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Ривне.

"В принципе, в Украине бюджета нет, потому что в этом бюджете есть такая фраза, что законы действуют только в той части, в которой не противоречат решению правительства. То есть, бюджета нет, поскольку он предусматривает, что его выполнение будет зависеть от решений Кабинета министров. Это значит, что бюджет поставлен в подчиненное положение, в сущности, к Кабинету министров, который не имеет права принимать законы. Парламент после этого не нужен, туда можно больше не ходить", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера оппозиции, анализ государственного бюджета свидетельствует о том, что обещанное Виктором ЯНУКОВИЧЕМ повышение социальных стандартов не будет осуществлено. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, из-за этого людей ожидает большое разочарование, как и предпринимателей, которым новая власть в условиях избирательной кампании обещала налоговые каникулы. "Налоговые каникулы будут начинаться с радикального повышения налогообложения малого бизнеса", - сообщила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство планирует провести «невиданную эмиссию» денег.