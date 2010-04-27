Путин: Тимошенко не возражала против продления срока ЧФ

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН удивлен реакцией некоторых политических сил на соглашение о продлении сроков пребывания ЧФ в Крыму и заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе переговоров с ним в должности премьера не возражала против такого решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил на брифинге в Киеве.

«В предыдущие годы – да вот совсем недавно – мы с прежним правительством Украины, в том числе и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможном продлении пребывания российского флота в Крыму. Никто не возражал», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что ситуация, возникшая сегодня, не испортит его личных отношений с экс-премьер-министром Украины.

«Я понимаю, что это вопрос просто внутренней политики. Но всегда вопрос стоял таким образом. Никто, в том числе Юлия Владимировна, не возражала в разговорах со мной, во всяком случае, обсуждать вопрос продления пребывания российского флота. Речь шла только об одном – цена вопроса», - сказал В.ПУТИН.