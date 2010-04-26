Комитету ВР по иностранным делам ратификация тоже не по душе

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту не ратифицировать соглашение о пролонгации срока пребывания на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, соответствующее решение было принято комитетом сегодня на его заседании.

По словам Н.ТОМЕНКО, комитет признал, что соглашение противоречит Конституции Украины. Комитет по иностранным делам также считает, что соглашение необходимо направить в Конституционный Суд Украины на предмет его соответствия ст. 17 Конституции Украины о запрете размещения иностранных военных баз на территории Украины. Вице-спикер отметил, что на заседании комитета из 14 его членов присутствовали 10, 8 из которых проголосовали за принятие такого решения.

“Таким образом, главный комитет Верховной Рады, который отвечает за подготовку рассмотрения этого соглашения в сессионном зале, принял решение не поддерживать это соглашение”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.