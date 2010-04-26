Ющенко и Тимошенко снова объединяются

Лидер НУНС Виктор Ющенко встретился в понедельник с лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова.

"Президиум "Нашей Украины" обратился ко всем политическим организациям, к общественным организациям, к гражданам Украины и патриотам собраться завтра возле стен Верховной Рады, чтобы максимально противодействовать ратификации соглашения по черноморскому флоту", - сказала она.

"Ющенко действительно встречался с Тимошенко относительно координации завтрашних действий, относительно проведения завтрашнего митинга. Для координации действий как в парламенте, так и за его стенами. Речь шла о завтрашнем дне", - добавила она.

Отвечая на вопрос, как они встретились, Ванникова ответила: "Прекрасно встретились, абсолютно интеллигентно".

Ванникова сообщила, что в рамках акции встречи также проиходили в пятницу, в частности с Виктором Балогой, с Арсением Яценюком, Николаем Мартыненко, Юрием Костенко, Зиновием Шкутяком, а также с общественными деятелями Евгением Сверстюком и Оксаной Забужко.

Все встречи проходили в партийном офисе "Нашей Украины" на улице Щорса, отметила пресс-секретарь.