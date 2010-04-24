Договор с Россией по флоту не помешает отношениям Киева и Брюсселя?

Исследователь португальского Института международных отношений и безопасности Васко МАРТИНС считает, что соглашение Украины и России о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе не помешает отношениям Киева и Брюсселя.

Такое мнение он выразил в телефонном комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я не вижу существенных преград для отношений Украины с ЕС”, - сказал эксперт.

В.МАРТИНС отметил, что соглашение с Россией о флоте, подписанное в обмен на снижение цены на газ, будет способствовать поддержке украинской экономики.

При этом, по словам эксперта, именно вопросы экономики должны стать на сегодня главным приоритетом для украинской власти. “Топ-приоритет – экономика. Если Украина хочет быть членом ЕС в будущем, есть определенные стандарты, которых Украина должна придерживаться для членства. Поэтому это первый приоритет”, - сказал он.

В.МАРТИНС также отметил, что Россия может помочь в отдельных вопросах Украине быстрее, чем Европейский Союз, который на сегодня к тому же занят вопросами глобального экономического кризиса, кризиса в Греции и рядом других проблем.

“То есть, в долгосрочной перспективе ЕС должен оставаться приоритетом для Украины, но в коротко- и среднесрочной перспективе Россия может помочь развитию украинской экономики намного больше, чем Европа”, - сказал португальский эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.