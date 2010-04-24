В понедельник Украина будет встречать путина

Запланирован рабочий визит

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН в понедельник, 26 апреля, посетит с рабочим визитом Украину. Как сообщает Правительственный портал РФ, визит осуществляется в соответствии с достигнутой договоренностью. «В соответствии с достигнутой договоренностью Председатель Правительства России В.В.ПУТИН 26 апреля с.г. посетит с рабочим визитом Украину», - отмечается в сообщении.

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