В понедельник Украина будет встречать путина

17:56, 24 апреля 2010
Политика
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Запланирован рабочий визит

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН в понедельник, 26 апреля, посетит с рабочим визитом Украину.

Как сообщает Правительственный портал РФ, визит осуществляется в соответствии с достигнутой договоренностью.

«В соответствии с достигнутой договоренностью Председатель Правительства России В.В.ПУТИН 26 апреля с.г. посетит с рабочим визитом Украину», - отмечается в сообщении.

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