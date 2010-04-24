В понедельник Украина будет встречать путина
17:56, 24 апреля 2010Политика
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Запланирован рабочий визит
Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН в понедельник, 26 апреля, посетит с рабочим визитом Украину.
Как сообщает Правительственный портал РФ, визит осуществляется в соответствии с достигнутой договоренностью.
«В соответствии с достигнутой договоренностью Председатель Правительства России В.В.ПУТИН 26 апреля с.г. посетит с рабочим визитом Украину», - отмечается в сообщении.
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