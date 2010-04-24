Команду Януковича уже обвиняют в узурпации власти

Украинская интеллигенция призывает общественность и политиков не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как отмечается в переданном агентству УНИАН обращении интеллигенции Украины, «веками украинское сообщество ценой неоплатных жертв завоевывало свое право на самостоятельное существование. Два десятилетия Украина тяжело и болезненно рождает демократическое государство для свободных граждан. Минуло всего 50 дней с тех пор, как новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, вступая в должность, положил и свою руку на Пересопницкое Евангелие и присягнул выполнять предписанный этой должностью исторический долг - защищать суверенитет и независимость Украины, соблюдать Конституцию Украины, повышать авторитет Украины в мире».

Политика государства в целом и Президента в частности должна быть направлена на соблюдение, в том числе статьи 17 Конституции Украины, которая устанавливает, что «на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз», отмечают авторы обращения.

Вместо этого Президент «по собственной инициативе подписывает соглашение о продлении пребывания на территории нашей страны иностранных войск на фантастический для современной цивилизации срок - 25 лет. Шаг беспрецедентный, какими бы волюнтаристскими действиями предыдущего правительства его ни оправдывай. То, что когда-то было политической данью так называемому «переходному периоду» первых лет независимости - периоду государственной и политической неопределенности нации, - закрепляется еще, минимум, на 33 года. Исторические часы развития нации приостанавливаются. Поколение тех, кому за 40, может уже никогда не увидеть действительно свободной, суверенной европейской Украины», отмечается в обращении.

Украинская интеллигенция убеждена: «Подпись, поставленная под антинациональным соглашением, ярко демонстрирует номенклатурно-феодальный стиль мышления правящей команды. Одним корпоративным решением руководитель государства превращает миллионы своих сограждан в фактически пожизненных заложников более богатого соседа – без какого-либо общественного диалога, независимых экспертов, правозащитников и общественного мнения. Вместо решимости реформаторских действий, вместо модернизации экономики проводится несложная продажа национального суверенитета. Подобная «стратегия» управления государством собственно называется просто - узурпацией власти».

Как замечают авторы обращения, перспектива соглашения вполне недвусмысленна: «Это – усиление политического и идеологического влияния российского типа государственности во всех сферах украинской жизни. Европейский выбор превращается в евразийский. А это, в свою очередь, означает опасность свертывания всех демократических достижений и институтов государства Украина, фактическую утрату собственной государственности и углубление раскола в украинском обществе. Если сегодняшняя власть не опомнится, Украину может ожидать судьба, подобная разделенным Молдове и Грузии».

Украинская интеллигенция призывает общественность «сплотиться на основах национальной солидарности против попытки отнять у нас наше будущее».

Также авторы письма апеллируют к политикам, которые оказались в оппозиции: «Именно ваша бездеятельность и политическая близорукость, ваша подмена государственной политики личными амбициями, ваши тяжелые ошибки открыли путь этому предательству национальных интересов вашими преемниками. Не давайте спекулировать вашими неудачами. Предпримите все доступные вам средства парламентской борьбы, чтобы не дать осуществиться этому позорному соглашению. Оно не должно быть ратифицировано Верховной Радой, потому что последствия такой ратификации будет чрезвычайно тяжело изменить даже следующим президентам и парламентам».

Обращение подписали, в частности, Оксана ЗАБУЖКО, Тарас ВОЗНЯК, Евгений БЫСТРИЦКИЙ, Игорь КОЛИУШКО, Борис ГУДЗЯК, Роман ШИЯН, Михаил КОМАРНИЦКИЙ и другие.