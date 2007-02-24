НДП хочет строить новую Украину и полагается на молодёжь

Председателем Народно-демократической партии Украины переизбрана Людмила СУПРУН.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на ХІІ отчетно-избирательном съезде НДП в Киеве.

Также съезд избрал новый состав Политсовета и Политисполкома партии.

На пресс-конференции после съезда, Л.СУПРУН сообщила, что с сегодняшнего дня партия начинает подготовку к участию в парламентских и президентских выборах.

При этом она отметила, что НДП как действительно демократическая партия будет настаивать на том, чтобы определение кандидатуры на должность Президента проводилось путем выборов внутри партии.

«Чтобы эта кандидатура была, прежде всего, поддержана партией», - сказала лидер НДП.

«Мы избираем новую команду НДП, у нас идет обновление, омоложение команды, и я уверена, что новая программа, с которой демократы идут к обществу, будет воспринята, в первую очередь, молодежью», - сказала она.

По словам Л.СУПРУН, новая команда НДП хочет строить новую Украину, где побеждает демократия, где люди защищены государством и Конституцией.

НДП хочет создать новую структуру партийной организации, которая в известной мере будет напоминать структуру управления обществом, сказала она.

Л.СУПРУН сообщила, что второй этап съезда НДП планируется провести во втором квартале этого года.

По ее словам, за это время будет обсуждаться новая программа НДП, которая будет конкретным планом действий, как построить новую Украину.