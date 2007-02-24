Луценко призвал студентов присоединиться к Маршу на Киев

Лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывает студентов присоединяться к «Маршу справедливости», который планируется провести весной в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече со студентами Острожской академии.

По его словам, именно молодежь всегда была движущей силой, которая активной общественной деятельностью добивались реализации своих прав. «В любой стране мира движущей силой является молодежь», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в европейских странах миллионы студентов выходят на митинги и демонстрации для отстаивания своих прав и добиваются этого.

«Я не сомневаюсь, что вы будете в том походе, это уже видно», - сказал он, обращаясь к студентам.

Лидер «Народной самообороны» высказал убеждение, что именно от молодежи зависит, какой станет Украина в ближайшее время.

«Несмотря на все измены после Майдана, мы должны осознать, что все зависит только от нас», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он заверил, что не намерен повторять помаранчевую революцию. «Помаранчевая революция останется лучшим воспоминанием моей жизни», - сказал он, подчеркнув, что это была победа не Виктора ЮЩЕНКО, а украинского народа.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, общество получило от этих событий два урока – это осознание того, что народ дает власть и он же ее забирает. Еще одним достижением, по его мнению, является проведение честных парламентских выборов в марте 2006 года.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что задача «Народной самообороны» - объединить Восточную и Западную Украину в одно единое государство. «Я пытаюсь объединить Украину, которую сегодня разъединяют политики», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО еще раз напомнил, что не намерен превращать «Народную самооборону» в партию, а своей основной задачей, как лидера этого движения, считает научить людей самоорганизовываться на местах.