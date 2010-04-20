Запорожские коммунисты дали Сталину вооруженную охрану

Запорожские коммунисты организовали вооруженную охрану мастерской, где изготавливается памятник Сталину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского обкома КПУ со ссылкой на народного депутата - первого секретаря Запорожского обкома КПУ Алексея БАБУРИНА, «помощь в охране памятника, как в процессе его изготовления, так и после установки взяли на себя ветераны спецслужб и правоохранительных органов».

«Мы уделяем пристальное внимание вопросам охраны памятника и безопасности ветеранов во время его открытия. Охраной памятника будут заниматься не дилетанты, а профессионалы: нам вызвались помогать ветераны спецслужб и правоохранительных органов, которые поддерживают решение ветеранов об установлении памятника И.Сталину. Вооруженная охрана уже приступила к своей работе и на данный момент исполняет свои функции в г.Киеве, где завершается изготовление памятника", - цитирует пресс-служба А.БАБУРИНА.

В заявлении А.БАБУРИНА, так же утверждается, что "исходя из того, что изготовление памятника оплачено со счета областного комитета КПУ, он (памятник - УНИАН) будет находиться на балансе обкома партии и являться ее собственностью, а любое посягательство на памятник будет пресекаться исходя из законов Украины о защите собственности и имущества".

Как сообщал УНИАН. Запорожский обком КПУ, (согласно официальным данным руководства обкома КПУ - по просьбе ветеранов ВОВ) принял решение об установке на территории Запорожья памятника И.В.Сталину. После заявления об этом ряд политических сил заявил о недопустимости претворения данного решения в жизнь и намерениях недопустить установки памятника.