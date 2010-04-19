Турчинову смешно слышать, что дяди и тети из БЮТ растерялись

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко, бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что депутаты, несогласные с позицией фракции, должны сдавать мандаты, а не просто примыкать к коалиции.

Об этом он заявил в интервью «Левому берегу».

Соратник Юлии ТИМОШЕНКО рассказал, что в БЮТ «продолжается и процесс обновления кадров, который дойдет, безусловно, и до областного уровня, и до центрального. «Очищение» рядов происходит как административно-организационным путем, так и естественным – «слабые звенья» просто отпадают».

На замечание журналиста о том, что из фракции уходят те, кто купил места в списках и по-своему они правы, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Тот, кто хочет предать, всегда найдет себе оправдание. Те же, кто ляпает, извините за выражение, языком, поливает грязью политсилу, от которой были избраны, тем самым лишь подтверждают свою никчемность и несостоятельность».

Комментируя заявления вошедших в коалицию депутатов от БЮТ о том, что во фракции после проигрыша на президентских выборах сложился неблагоприятный климат, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Зайдите на сайт ВР и убедитесь: несовершеннолетних депутатов во фракции БЮТ нет. Это взрослые, дееспособные дяди и тети, поэтому говорить о том, что они были растеряны, предоставлены сами себе, как минимум, смешно. Ребенок, будучи предоставлен сам себе, может начать баловаться со спичками и поджечь квартиру – не осознавая, что творит. Тут такого быть не может. Говорить, что их не взяли за руку, не утерли им слезы и поэтому они, за несколько миллионов долларов, продали свою карточку, своих избирателей, свою душу…».

На вопрос «Чей демарш стал самым неожиданным и болезненным? Андрея ПОРТНОВА? Или того же Юрия ПОЛУНЕЕВА, пришедшего на инаугурацию?», А.ТУРЧИНОВ ответил: «В отличии от ПОЛУНЕЕВА (член фракции БЮТ, поддержавший коалицию и ставший внештатным советником Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), ПОРТНОВ (назначенный заместителем главы Администрации Президента Украины – УНИАН) положил свой мандат. В отличие от тех, кто торгует мандатом, у меня к ПОРТНОВУ претензий нет. Если бы так поступил ПОЛУНЕЕВ, по нему бы вопросов тоже не возникало».

«У нас, в конце концов, не рабовладельческий строй, нет хозяев и рабов, нет людей зависимых, которых обижают или плохо кормят; есть самостоятельные политики, которые вольны принимать решения, нести за них ответственность. Перестал разделять позиции политсилы, от которой избрался, несогласен с мнением руководства? Клади мандат и будь свободен! Это честно, по крайней мере», - заявил А.ТУРЧИНОВ и высказал убеждение, что «в команде останутся достойные».