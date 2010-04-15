Янукович впервые после выборов встретился с губернаторами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с председателями областных государственных администраций первоочередные проблемы развития регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня В.ЯНУКОВИЧ впервые после выборов встретился с председателями областных государственных администраций.

В повестке дня было обсуждение актуальных вопросов обеспечения роста аграрного производства, государственной помощи селянам в приобретении горюче-смазочных материалов и удобрений, создание муниципальных фондов и использование муниципальных кредитов для развития регионов, подготовки к Евро-2012, особенно в Киеве и Львове, подготовки к новому отопительному сезону, энергообеспечения, оплаты за потребленный газ, внедрение в коммунальном хозяйстве страны новых технологий.

“Большой перерыв в развитии регионов, который продолжался несколько последних лет, завершился”, - подчеркнул по результатам встречи Президент.